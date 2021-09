CHP’li Tekin: Polisiye tedbirlerle dünyanın hiçbir yerinde serbest piyasa dengesini oturtamazsınız

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Halkın Otobüsü" ile Kadıköy Salı Pazarı’nda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. İktidarın polisiye önlemlerle çarşı-pazardaki fiyatları düşürme girişimini SÖZCÜ’ye değerlendiren Tekin, “Bütün mekanizmalara baktığımızda, üretimden tüketiciye kadar, bir suçlu bulamadım. Kim suçlu? Bunun tek sorumlusu, iş bilmeyen yöneticilerin dışında hiç kimse değil. Polisiye tedbirlerle dünyanın hiçbir yerinde serbest piyasa koşullarında siz bir dengeyi oturtamazsınız” dedi.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, “İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” ifadelerinin ardından, Ticaret Bakanlığı büyükşehirlerdeki toptancı hallerinde denetimlere başladı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Kadıköy Salı Pazarı'nda pazarcı esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşlar, yüksek fiyatlardan ve alım güçlerinin düşmesinden dert yandı.

“MALİYETİ DÜŞÜRECEĞİNİZE MİLLETİN KAFASINA DİKMİŞSİNİZ POLİSİ, MÜFETTİŞİ”

Bir peynirci tezgahını ziyaret eden Tekin, hallerdeki polisiye tedbirlere şu sözlere tepki gösterdi:

“Dünyanın hiçbir yerinde polisiye tedbirlerle, baskılarla fiyatlar indirilememiştir. Türkiye’nin 10 tane büyükşehrindeki meyve-sebze hallerine müfettişler ve polisiye tedbirler göndermişler… Son iki gündür yapılan o uygulamanın fiyatlara sirayet edip etmediğini görmek için buraya geldik” dedi.

Tezgahtaki peynir-zeytinin yüksek etiket fiyatını gösteren Tekin, şöyle devam etti:

* Geleneksel olarak Türk mutfağında olmazsa olmazlarımız. Bunlar yoksa zaten açsınız. Polisiye tedbirlerle fiyat indi mi? Yapmayın… Kusur arıyorsanız kendinizde arayın. Sakın ha kusuru orada burada aramayın.

* Maliyet fiyatlarının hangi boyuta geldiğini hepimiz biliyoruz. Dövizin ne durumda olduğunu görüyoruz. Dövizi, maliyeti düşüreceğinize milletin kafasına dikmişsiniz polisi, müfettişi; ‘fiyat inecek.' Yok öyle bir şey. Yapmayın, etmeyin. Günahtır ya…

“BİR AN EVVEL HÜKÜMETTEN KURTULMAK İSTİYORUZ”

Emekli bir vatandaş da yaşadığı ekonomik zorluğu anlatarak iktidarın değişmesini istediğini söyledi ve şöyle konuştu:

“(İktidardan) Bir an evvel kurtulmak istiyoruz. Bir an evvel bu hükümetten kurtulmak istiyoruz. Bu hükümet bizi tamamen pişirdi, kebap yaptı bizi. Bir an evvel seçime gidilsin. Onu getiren bizdik, şimdi istemiyoruz. Bize yazık, bize acısınlar…”

“ÜRETİCİDE YANGIN VAR, ESNAF PERİŞAN, TÜKETİCİ HİÇBİR ŞEY ALAMIYOR”

Tekin, ziyaretlerinin ardından yaptığı gözlemlere, vatandaştan ve esnaftan aldığı taleplere ilişkin SÖZCÜ'ye şu değerlendirmelerde bulundu:

* Bu tartışmalar (hallerdeki polisiye tedbir uygulaması) başladığı günden itibaren üreticiler ve kooperatif başkanlarıyla görüşmeler yaptım. Sonra, Türkiye'nin en büyük illerinde meyve-sebze hallerinin başkanlarıyla görüştüm. Üreticide yangın var, esnaf perişan, tüketici zaten hiçbir şey alamıyor… Bütün bu mekanizmalara baktığımızda, üretimden tüketiciye kadar, bir suçlu bulamadım.

“TEK SORUMLUSU İKTİDAR”

* Kim suçlu? Suçluyu ben biliyorum, üreticiler de biliyor, esnaf odası başkanları da biliyor, ticaret odası başkanları da biliyor ama ne yazık ki kimse söyleyemiyor. Ben söyleyeyim: Bunun tek sorumlusu, iş bilmeyen yöneticilerin dışında hiç kimse değil. Polisiye tedbirlerle dünyanın hiçbir yerinde serbest piyasa koşullarında siz bir dengeyi oturtamazsınız. Hallere götürmüşler müfettişler oturtmuşlar, güvenlik görevlilerini oturtmuşlar, fiyat düşürecekler…

“İKTİDARIN YAPMASI GEREKEN GİRDİLERİN TAMAMINI DÜŞÜRMEK”

* Böyle bir şey mümkün değil. Antalya'dan, İzmir'den, Muğla'dan bir aracın buraya gelişi ortalama 10 bin TL. 10 bin TL'yi nereye yükleyecek? Getirmiş olduğu ürüne yükleyecek. Doğal olarak, örneğin 1 lira olan bir ürün 2 liraya çıkıyor. Durum böyle olunca, iktidarın aklını başına alıp önce yapması gereken girdilerin tamamını düşürmek. KDV'lerin, mazotun, doların…

“YAPILACAK TEK ŞEY HIZLI BİR ŞEKİLDE İKTİDAR DEĞİŞİMİ”

* Esnaf memnun değil, üretici memnun değil, tüketici memnun değil, hal esnafı memnun değil, hiç kimse memnun değil. Bu memnuniyetsizliğin karşısında yapılacak bir şey var: hızlı bir şekilde iktidar değişimi.