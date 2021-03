CHP’li Torun’dan AKP’ye lebaleb kongre eleştirisi: Bu tamamen canımıza kast etmektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, birtakım temaslarda bulunmak üzere geldiği Hatay'da, partisinin il başkanlığında partililerle buluştu. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal, İsmet Tokdemir, CHP İl Başkanı Ramiz Parlar ve CHP'li yöneticilerim de eşlik ettiği ziyarette konuşan Torun, ülke gündemine dair açıklamalar yaptı.

“KURULTAY YAPANLAR BUNUN VEBALİNİ NASIL ÖDEYECEK?”

AKP'nin 7'inci Olağan Büyük Kongresi'ndeki kalabalığa ilişkin eleştiriler yönelten Torun; “Vatandaşa 3 kişi bir araya gelse, iş yerinde çay içiyor diye ceza yazanlar, esnafın iş yerini kapatanlar, hınca hınç lebalep dolu salonlarda kurultay yapıyorlar. Bu tamamen canımıza kast etmektir. Bu sağlığımıza ne kadar önem verdiklerinin de göstergesidir. Ne kadar onların umurunda olmadığımızın bir belgesidir. Şu anda vaka sayısının arttığı bir dönemde, sorumluluk sahibi olanlar bunun vebalini nasıl ödeyecekler?” dedi.

“BEN NE DERSEM O OLUR ANLAYIŞI VAR”

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de değinen Torun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden yaptığı açıklamasında TBMM'nin itibarsızlaştırıldığını söyledi. Torun sözleşmeyle ilgili olarak; “Akşam yatıyor, sabah kalkıyor diyor ki; ‘Bu böyle olacak.' Kadınımızı şiddetten koruyacak bu hukuki anlaşmayı bir gecede kaldırıyor. Millet iradesi yok. Milletin iradesinin üstüne kendi iradesini koymuş bize gülüyor, alay ediyor. Meclis maalesef itibarsızlaştırmaya başlandı. ‘Ben ne dersem o olur' anlayışı var. Hayatımızın her alanını etkiliyor” değerlendirmesini yaptı.

“BELEDİYELERİMİZE ÇOK YOĞUN BASKI VAR”

Açıklamasında iktidarın, CHP'li belediyelere baskı kurduğunu da söyleyen Torun, kaynakların doğru kullanımı vurgusu yaparak ekonomiye dair konuştu. Torun açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Belediyelerimize çok yoğun baskı var. Hatay'da EXPO başlayacak. Yapılmaması için her türlü takozu koydular ama başkanımız kararlılıkla bu süreci taşıdı. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim önümüzü kesemeyecekler. Yardımları kesmeye çalışıyorlar, kaynakları kesmeye çalışıyorlar. Her türlü baskıyı, tehdidi öne sürüyorlar. Müfettişler belediyelerimizden çıkmıyor ama belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor, teker teker de projelerini bitiriyor. Özellikle AKP'den ve MHP'den aldığımız belediyelerde inanılmaz bir borç yükü var. Sorunlar yumağı vardı ama başkanlarımız sorunları tek tek çözdüler ve hizmetlerini büyüterek devam edecekler. Çözülemeyecek sorun yok yeter ki kaynakları doğru yerde kullanın. Aldığınız her kuruşun hesabını verin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyun gerisi gelir.”

“SAYIŞTAY RAPORLARINA DOĞRU DÜZGÜN ULAŞAMIYORUZ”

“Ama bu ülkede Sayıştay raporlarına doğru düzgün ulaşamıyoruz. Nereye ne harcanmış bilemiyoruz. Vergilerin nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu ülkenin kaynakları var. İmkân var üretiliyor ama mesele kaynakları ve vergileri vatandaşın lehine mi yoksa bir avuç çetenin lehine mi kullanıyorsunuz? Siz bu kaynakları vatandaşa mı sağlıyorsunuz yoksa Londra'da bir avuç tefeciye mi çalışıyorsunuz? Eğer halkın lehine kullanmış olsaydınız, esnafın derdi, çiftçinin borcu olmazdı, iflaslar yaşanmazdı. Ama siz bu kaynakları bir avuç yandaşa, yüzsüze verirseniz bu sıkıntılar yaşanır.”

“128 MİLYAR DOLAR BİR YILDA BUHAR OLDU”

Merkez Bankası yönetimindeki değişikliklerle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Torun; “Dostlarımızla birlikte halkın iktidarını görece getirdiğimizde bu kaynaklar, halkın lehine ve refahı için kullanılacak. Alt gelir grubunun gelirini yükseltmeden bu işi çözemeyiz. 128 milyar dolar bir yılda buhar oldu. Soruyoruz, ne oldu diyoruz tık yok. Başlıyor bize hakaret etmeye. Rivayet odur ki görevden aldığı Merkez Bankası Başkanı, ‘Acaba ne oldu?' diye merak etmiş, merak ettiği için de bir gecede görevden alındı.” ifadelerini kullandı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ DE ZİYARET ETTİ

Torun ve CHP'li milletvekillerinden oluşan heyet Hatay temasların kapsamında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı da ziyaret etti. Torun görüşmede, Hatay'ın hak ettiği yere gelmesi için yapılan çalışmaları takip ettiklerini, EXPO organizasyonu ile de şehrin dünyaya açılacak olmasını önemli bulduklarını söyledi. Ziyarette, Hatay'da olmaktan memnun olduğunu söyleyen Torun, “Hatay bizim için çok önemli bir kent. Burası medeniyetlerin beşiği, barış ve kardeşlik şehri. Yerel yönetimlerdeki başarınız diğer belediyelere örnek oluyor. Sizin katkılarınızla Hatay hak ettiği yere geliyor. Bu şehir, EXPO ile dünyaya açılacak. Atakaş Hatayspor'un başarıları ile de gurur duyuyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Hep beraber daha iyisini yapacağız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.