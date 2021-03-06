Çocukları okulda coronavirüsten koruma rehberi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok anlattı

Mutasyonlu coronavirüs tehdidi devam ederken, okulların açılmasıyla birlikte ailelerin tedirginliği daha da arttı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok'a, çocukları okulda virüsten korumanın yollarını sordum… Tok, 5 önemli tavsiyesini şöyle sıraladı:

3 ALTIN KURALI SIK SIK HATIRLATIN

■ Öncelikle çocukların vücut direnci güçlü tutulmalı. Mutlaka sağlıklı beslenmeleri, egzersiz yapmaları, düzenli uyumaları ve güneşten faydalanmaları sağlanmalı.

■ Üç altın kural olan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının önemi çocuğa yaşına uygun şekilde anlatılmalı. Maskeyi doğru şekilde takmaları öğretilmeli, yanlarına yedek maske ve kolonya verilmeli. Derste maskelerini çıkarmamaları, maskelerine dokunmamaları, değiştirmeleri gerektiğinde lastiklerinden tutarak çöpe atmaları, ellerini ağızlarına götürmemeleri, başkasının maskesini kullanmamaları, tuvalette sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeleri, okula gidip-gelirken hiçbir nesne veya kişiyle fiziksel temas kurmamaları gerektiği hatırlatılmalı.

TEMASLI OYUNLARA KARŞI UYARIN

■ Çocuğa temas gerektiren oyunlardan ve şakalardan kaçınması, eğitim araç gereçlerini, yiyecek, içeceklerini kimseyle paylaşmaması, yere düşen eşyalarını dezenfekte etmesi gerektiği anlatılmalı.

■ Çocuklara sınıfta yüksek sesle şarkı söylemekten, bağırmaktan, başkasına doğru hapşırmaktan, öksürmekten kaçınmaları gerektiği tembih edilmeli.

■ Gerekmedikçe başka sınıflara gitmemesi yönünde uyarılmalı.

OKUL YÖNETİMİ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Okul girişlerine ve uygun yerlere maskenin doğru kullanımını açıklayan posterler yerleştirilmeli ve yedek maske bulundurulmalı. Öğrencilerin maskeyi ağzı ve burnu kapayacak şekilde uygun takmasını kontrol edecek öğretmenler görevlendirilmeli. Sınıflarda öğretmen ile her bir öğrenci arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulmalı, yüz yüze değil çapraz oturma düzeni tercih edilmeli.

Temaslı öğrenci takibi için aynı öğrencinin mümkünse hep aynı yerde oturması sağlanmalı. Pencereler açılarak sınıflar sık sık havalandırılmalı. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal gibi belirtiler gösteren öğrencilerin, velilerine de bilgi verilerek en yakın sağlık kuruluşuna izolasyon şartları sağlanarak sevki sağlanmalı.