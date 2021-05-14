Cuma mesajları ile bayram mesajları bir arada! Bayrama uygun anlamlı Cuma mesajları…

Yılın ilk dini bayramını kutlarken aynı zamanda haftanın en mübarek gününü de idrak ediyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle ziyaretlerin ertelenmesiyle, bayram mesajları daha da önem kazandı. Binlerce kişi cuma gününe denk gelen Ramazan Bayramı mesajlarını, sosyal medya üzerinden ve akıllı telefonlarından gönderiyor. Sizler de özel olarak hazırladığımız cumaya özel bayram mesajlarını resimli ve sözlü olarak sayfamızdan bulabilirsiniz. İşte 2021 en güzel Ramazan Bayramı mesajları…

CUMA GÜNÜNE UYGUN EN ANLAMLI BAYRAM MESAJLARI

*Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara. Hayırlı cumalar, iyi bayramlar

* Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Ramazan Bayramınız Mübarek , cuma günün hayırlı olsun…

* Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel cuma gününde Kurban Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle

* Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle cumanız ve bayramınız mübarek olsun…

* Demek ki cuma günü, insanlığın ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzü halifesi olduğu bir gün olduğundan ötürü insanlar için büyük bir bayram günü olmuştur. Ramazan Bayramınız mübarek olsun…

* Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı cumalar, mutlu bayramlar…

* Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek, bayramınız kutlu olsun

* Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul olsun… Cuma günün mübarek bayramın kutlu olsun

SÖZCÜ OKURLARINA ÖZEL CUMA VE BAYRAM MESAJLARI

* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur'anı eksik etme… Cumanız ve bayramınız mübarek olsun…”

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle. İyi bayramlar”

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek mübarek günde bizi mucizelerinden mahrum etme… Cumanız ve bayramınız mübarek olsun.”

* Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nura dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun

*Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

*Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

*Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

*Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun

*Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

“Birlikte geçen mutlu günlere özlem duyduğumuz bu bayramı en güzel şekilde geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı cumalar, mutlu bayramlar…”

“Şu 3 şeyden uzak dur; kul hakkı yemekten, sana ihyacı olana sırtını dönmekten ve birine kötülük etmekten… Tüm Müslüman aleminin bu mübarek günde duaları kabul günahları affolsun.”

*”Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna ‘barışın, affedin ve sevin' derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Cumanız mübarek Bayramınız kutlu olsun…”

*Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde , ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

*En içten dileklerim ile Ramazan Bayramınız'ı tebrik ederim. Sağlık ve sıhhat ile daha nicelerine ulaşmak dileği ile!

*Mübarek Ramazan Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin inşallah!

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ