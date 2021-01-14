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Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü aşısı olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı olacağı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:12, 14/01/2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü aşısı olacak

Dün gerçekleştirilen Bilim Kuru toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek corona virüsü aşısı olmuştu.

İlk aşının Koca’ya yapılmasının ardından bugün sağlık çalışanlarının aşılanması başladı. Yaklaşık 100 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğu belirtildi.

ERDOĞAN AŞI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün  Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısı olacağı açıklandı.

ETKİNLİK ORANI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Çin merkezli SinoVac'ın geliştirdiği ve Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da denenen corona virüsü aşısının etkililik oranı tartışma yaratmıştı.

Brezilyalı araştırmacılar geçen hafta aşının corona virüsünün hafif seyreden vakalarına karşı yüzde 78 etkinlik gösterdiğini ve ağır vakaların tamamını önlediğini açıklamışlardı.

Batundan Biyomedikal Merkezi Klinik Araştırma Direktörü Ricardo Palacios, Çin’in SinoVac aşısının yüzde 50,38 oranda ‘genel etkinlik’ gösterdiğini duyurdu.

Endonezya, aşının yüzde 65 etkinlik gösterdiğini açıklayarak acil durumlarda kullanımına onay vermişti. Aşının etkinlik oranı Türkiye’de yüzde 91 seviyesinde açıklanmıştı.

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