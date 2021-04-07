Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi&#8217;nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.. Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü&#8217;nü tebrik etti. DHA. İlginizi ÇekebilirSağlık çalışanları: Esas meseleye gelince kulaklarının üstüne yattılar . İlginizi Çekebilir7 Nisan Dünya Sağlık Günü: Dünya Sağlık Günü neden kutlanıyor?. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6359761}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogan-saglik-calisanlariyla-bir-araya-geldi-6359761');aip2('newsArticle', {"identifier":6359761,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogan-saglik-calisanlariyla-bir-araya-geldi-6359761/","headline":"Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan, sau011flu0131k u00e7alu0131u015fanlaru0131yla bir araya geldi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Bursa","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","D\\u00fcnya","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","Sa\\u011fl\\u0131k","Uluda\\u011f","Uluda\\u011f \\u00dcniversitesi"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/07/iecrop/erdogan-dha1_17559611_16_9_1617816446-880x495.jpg","author":"Murat ARAR","datePublished":"2021-04-07 20:27:38","dateModified":"2021-04-07 20:27:38","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1809}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogan-saglik-calisanlariyla-bir-araya-geldi-6359761/');