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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.

Güncellenme: 20:27, 07/04/2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü’nü tebrik etti. DHA

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