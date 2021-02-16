Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sosyal medya uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bizim Yunus Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, şunları söyledi:
* Gençlerimiz arasında sosyal medya dili geçerli bir yazı diline dönüşüyor.
* Tabelalarda yabancı dil kullanma hastalığı artık geleceğimizi tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz.
* Milli bir seferberlik ruhuyla gençlerimize sözün, dilin, kelimelerin kıymetini en iyi şekilde anlatmalıyız.
* Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır.
* ‘Dünya dili Türkçe’ diyerek bir seferberlik ilan ediyoruz. 18 ayrı bakanlık, kurum kuruluş marifetiyle harekete geçireceğiz. DHA