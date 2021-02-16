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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sosyal medya uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimiz arasında sosyal medya dili geçerli bir yazı diline dönüşüyor. Tabelalarda yabancı dil kullanma hastalığı artık geleceğimizi tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz" dedi.

Güncellenme: 19:15, 16/02/2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sosyal medya uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bizim Yunus Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

* Gençlerimiz arasında sosyal medya dili geçerli bir yazı diline dönüşüyor.

* Tabelalarda yabancı dil kullanma hastalığı artık geleceğimizi tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz.

* Milli bir seferberlik ruhuyla gençlerimize sözün, dilin, kelimelerin kıymetini en iyi şekilde anlatmalıyız.

* Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır.

* ‘Dünya dili Türkçe’ diyerek bir seferberlik ilan ediyoruz. 18 ayrı bakanlık, kurum kuruluş marifetiyle harekete geçireceğiz. DHA

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