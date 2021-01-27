Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

İletişim Başkanlığı tarafından toplantıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

* İletişim Başkanı Altun, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Kurul üyelerince batı toplumlarında yükselişe geçen yabancı ve İslam düşmanlığı konusunun ele alındığını, İslam dünyasının içinde bulunduğu durum üzerine değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda, Batı’nın uzunca bir süre arkasına saklandığı demokrasi, özgürlük, insan hakları makyajı döküldükçe, ırkçı, ayrımcı, barbar ve vandal yüzün kendini belli etmeye başladığını ifade ettiğini bildiren Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Myanmar’dan Doğu Türkistan’a, Balkanlar ve Kafkaslar’dan Filistin’e kadar farklı coğrafyalarda da Müslümanlar’a yönelik katliam, zulüm, baskı, işgal ve fanatizm uygulamalarının görüldüğünü, en vahim ve iç acıtıcı sahnelere de İslam coğrafyasında şahitlik edildiğini belirttiğini kaydetti.

* İletişim Başkanı Altun, “Kurul üyeleri, İslam dünyasının iç çekişmelerinden kurtarılıp birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi ve dinin özünden neşet etmeyen arkası karanlık yapılarla mücadele hususları üzerine fikir teatisinde bulundu.” ifadesini kullandı.

* Toplantıya, Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.