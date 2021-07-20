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D100’de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu’nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada, yerde yatan yaralıların sıcaktan etkilenmemesi için vatandaşların şemsiye açarak önlem aldığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Güncellenme: 17:13, 20/07/2021
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D100’de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı

Kaza, Sakarya-Düzce D100 Karayolu Erenler ilçesi Sarıcalar sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Ş.Y. idaresindeki 54 AES 229 plakalı otomobil ile Sarıcalar sapağından D100 karayoluna çıkmak isteyen E.Ç. idaresindeki 54 YE 449 plakalı otomobil çarpıştı.

İKİYE AYRILDI

Çarpışmanı etkisi ile 54 YE 449 plakalı otomobil adeta bir kağıt gibi ortadan ikiye ayrıldı. Meydana gelen kazada sürücüler Ş.Y. ve E.Ç. ile birlikte araçlarda bulunan; M.Ç., B.Ç., M.Ç. ve S.Y. isimli 6 kişi yaralandı.

Kazada yola savrulan yaralıları gören çevredeki vatandaşlar, yerde yatan yaralıların sıcaktan etkilenmemesi için ambulanslar bölgeye gelene kadar şemsiye açarak başlarında bekledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği bölgede, trafik bir süre aksadı.

Kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılması sonrasında normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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