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Datça’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Datça açıkları olan depremin derinliği 9 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 15:38, 24/02/2021
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Datça’da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 13:51’de Muğla Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Akdeniz olarak gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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