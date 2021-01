Davutoğlu: Erdoğan, Bahçeli hakkında dediklerini açıklasın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal 42‘de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“EVİNDE DİZİ İZLERKEN BİR GÜN SİLOPİ’DE BİR GÜN SUR’DAYDIM”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı” sözleriyle başlayan 2015 koalisyon görüşmeleri tartışmalarını sürdüren Davutoğlu, Bahçeli’ye şu sözlerle yüklendi:

* Bahçeli bu memleketin sahibiymiş de biz kiracıymış gibi, bu memleketin iyiliğini o bilirmiş de biz bilmezmişiz gibi itham etmeye kalkmasın. Böyle bir hakkı da yok, haddi de yok.

* Bahçeli Ankara'da köşesinde evinde dizi izlerken ben bir gün Silopi'deydim, bir gün Sur'daydım. Askerlerimle, polislerimle birlikte terörle mücadele ediyordum. Oradaki vatandaşlarımızla birlikte ‘biz devlet olarak sizin yanınızdayız devlet olarak' diyordum.

* Terör saldırısı ihbarı önüme geldi. Van'da gece yarısı Gevaş'a gidecektim. ‘Şu an yollar güvenli değil, terörle mücadele var, terörle ilgili çok fazla ihbar var' dediklerinde ‘oraya gitmek bir mecburiyet değil bir farzdır' dedim ve oraya gittim.

* O sırada Bahçeli evinde köşesinde kahvesini içiyor, dizi izliyordu. İnsanların haysiyetiyle oynanmaz. Bir yalanımı çıkartsınlar. Ama onun ben onlarca yalanını çıkartırım.

“ERDOĞAN BAHÇELİ HAKKINDA DEDİKLERİNİ AÇIKLASIN”

7 Haziran seçimlerinde AKP Genel Başkanı olarak görev yaptığı süreçte MHP lideri Bahçeli ile yaptığı koalisyon görüşmelerine ilişkin de konuşan Davutoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Bahçeli dün Erdoğan'a yalancı diyor, şimdi Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı ilan etti. Böyle yerlilik, millilik olmaz. Karınlarından konuşmasın kimse. Çıksınlar açıklasınlar.

* Sayın Erdoğan'da perde gerisine sığınmasın. Bahçeli ile yaptığım görüşmeyi de bir başbakan olarak aktardım. Kılıçdaroğlu ile de yaptığım görüşmeyi de aktardım.

* Sayın Erdoğan çıksın o günlerde Bahçeli hakkında ne dediklerini söylesin bakalım. Bu noktaya nasıl gelindi? Çünkü herkesin herkese ihtiyacı var.

* Bahçeli bugün MHP liderliğini Erdoğan'a borçlu. Erdoğan'da Bahçeli'ye. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yetkilerinde birbirlerine bağlılar şu an da.

* Bu vizyon ortaklığı değil. Bu milli ortaklık da değil. Bu birbirine muhtaç olan ve gücü kaybettiklerinde halkın arasında çıkmakta zorlanacak olan insanların ortaklığı.

“TÜRKİYE HER AN SEÇİME HAZIR OLMALI”

Erken seçim iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, şunları söyledi:

* Türkiye her an seçime hazır olmalı. Bir siyasi parti lideri olarak, partimi seçime hazır kılmaktır. Bugün kar, kış demeden yollardayız. Şu an erken seçim çok düşük gibi görünüyor.

* Çünkü Cumhurbaşkanı seçim istemeden bir erken seçim hemen hemen imkânsız. Cumhurbaşkanını da erken seçime gönderecek faktör ise Bahçeli faktörü. Bahçeli iktidar olmaktan korkuyor. İktidarı paylaşmak ve frenlemek istiyor.

* Rahmetli Ecevit'e de aynısını yapmıştı. Bugün Cumhur ittifakında benim gördüğüm derin bir fay hattı var. Bu fay hattının Türkiye’yi ne zaman seçime götüreceğini bilemeyiz. Şu an bu fay hattı açılıyor.

“KOALİSYON ORTAKLARINI HAZIRLAMA ÇABASI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde siyasi partilere yaptığı ziyaretlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Davutoğlu, “Cumhurbaşkanının son dönemde siyasi ziyaretler yapması sanıldığı gibi Cumhur İttifakı'nı genişletmek değil. Bir gün Bahçeli Cumhur İttifakı ile ilgili bir sürpriz yaptığında muhtemel koalisyon ortaklarını hazırlama çabası” şeklinde konuştu.

