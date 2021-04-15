Dehşete düşüren iddia! 3 yaşındaki oğlunu nehre attı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde saat 20.30 sularında meydana gelen olayda iddialara göre, 3 yaşındaki oğlu K.M. ile birlikte Dicle Nehri kenarında bulunan Bırca Belek Parkı’nda bir müddet dolaşan H.M., çocuğu Dicle Nehri'ne attı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

H.M, çocuğu nehre attıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların olayı görmesi ile birlikte olay yerine koşan birçok kişi küçük çocuğu kurtarmak için Dicle Nehri'ne girdi.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan K.M. olay yerinde bulunan ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken, H.M. polisler tarafından gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan ve doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Psikolojik sorunları olan H.M'nin yaklaşık 20 gün önce eşinden boşandığı ve yaklaşık olarak bir yıldan bu yana hastalığı nedeni ile ilaç kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. İHA

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