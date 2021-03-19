Devlet Bahçeli, AKP kongresine katılmayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP kongresine katılacak MHP heyetiyle ilgili açıklama yaptı.

Semih Yalçın’ın açıklamasına göre 24 Mart Çarşamba günü yapılacak AKP 7. Olağan Büyük Kongreye MHP lideri Devlet Bahçeli katılmayacak.

KONGREYE KATILACAK İSİMLER

Yapılan açıklamaya göre, kongreye, TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ve MHP MYK Üyesi, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay katılacak.