Devletin valilerinden AKP’nin kampanyasına destek

AKP'lilerin Twitter'da “Erdoğan'ın yanındayız” etiketiyle başlattığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek kampanyasına çok sayıda vali de katıldı. Trabzon'dan Osmaniye'ye, Bayburt'tan Sivas'a kadar birçok vali, açılan hastagi sayfasında paylaştı. İşte, kişisel resmi hesaplarında “Erdoğan'ın yanındayız” paylaşımı yapan valilerden bazıları:

– Bayburt Valisi Cüneyt Epçim: Türkiye'yi yıllarca geriye götürenlere inat, şahlanış çağını başlatan, “70 cent'e muhtaç” ülkeyi, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye haline getiren, darbelere, kalkışmalara karşı vakur duruşunu koruyan, her daim, zalime düşman, mazluma umut olan liderimiz Erdoğan'ın yanındayız.

– Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: Dün, bugün, yarın ve her daim Erdoğan'ın yanındayız.

– Düzce Valisi Erdinç Yılmaz: Başaramayacaksınız! Hep birlikte büyük Türk Milleti var.

– Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: Devletimizin başı, Cumhurbaşkanımız ve millet iradesinin temsilcisi.

Giresun Valisi Enver Ünlü: Milletin iradesinden yana.

– Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: Küresel güç Türkiye için.

– Sivas Valisi Salih Ayhan: Dün de bugün de yarın da Erdoğan'ın yanındayız.

– Erzincan Valisi Mehmet Makas: Devlet reisimizin yanındayız.

– Giresun Valisi Enver Ünlü: Milletin iradesinden yana Erdoğan'ın yanındayız.

– Ordu Valisi Tuncay Sonel: Reis… #ErdoğanınYanındayız

– Amasya Valisi Mustafa Masatlı: Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanındayız.

– Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz: Başaramayacaksınız! Hep birlikte büyük Türk Milleti var. Erdoğan'ın yanındayız.