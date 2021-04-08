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Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelerini kınadı.

Güncellenme: 01:03, 08/04/2021
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a kınama

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis’in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz.

*Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis’i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz.

Açıklamada, Yunan siyasi liderliği iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için Türkiye’ye yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet edildi. DHA

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