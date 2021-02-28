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Dışişleri: Orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde yaşanan can kayıplarıyla ilgili yapılan açıklamada "Çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Güncellenme: 23:26, 28/02/2021
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Dışişleri: Orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Myanmar’daki darbe karşıtı protestolar yapan vatandaşlara uygulanan orantısız güç ile ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Myanmar’daki istikrarın darbe sonrası bozulduğu belirtilerek şu ifadelere ver verildi;

*Myanmar’da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulmakta olduğunu büyük kaygıyla gözlemliyoruz.

*Bugün güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz.

*Ülkede barış ve istikrarın sağlanması için demokrasinin yeniden tesisine yönelik adımların bir an önce atılması ve barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. DHA

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