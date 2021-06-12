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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan dikkat çeken ‘Hac’ açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Covid-19 salgını sebebiyle 2021 yılı içerisinde hac ibadeti için Türkiye’den hacı adaylarının kutsal topraklara gidemeyeceğini duyurdu.

Güncellenme: 17:03, 12/06/2021
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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan dikkat çeken ‘Hac’ açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı hac ibadetine ilişkin açıklama yaptı. Coronaya dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle bu sene de hac ibadeti için sadece Suudi Arabistan’da yaşayan sınırlı sayıdaki hacı adayına izin verileceğini açıkladı. Bu karar sebebiyle 2021 yılı hac döneminde diğer ülkeler gibi ülkemizden de hac ibadeti için kutsal topraklara hacı adayı kabul edilmeyecektir. Konu ile alakalı detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

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