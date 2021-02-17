Doğan Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar’daki evinde dün ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği ve 13.30-14.00 arasındaki zaman diliminde evi gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine giden cumhuriyet savcısının Doğan Cüceloğlu'nu üzerine çarşaf örtülmüş ve yatar vaziyette bulduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan ilk açıklamada ise, “Müteveffada kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir” denilmişti.

ERDOĞAN AİLESİNDEN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Doğal Cüceloğlu’nın vefatı nedeniyle yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

* Ülkemizin değerli ilim ve düşünce insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayata dair hakkaniyetli yaklaşımı, insani duyarlılığı ve müşfik üslubuyla nice gönüller kazanan Doğan Cüceloğlu'nu her zaman iyi bir eğitici, iyi bir hoca ve iyi bir insan olarak hatırlayacağız.

* Doğan Cüceloğlu Beyefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, okurlarına, eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. (İHA)