Doktor eşini öldüren zanlının 13 suç kaydının olduğu öğrenildi

Çankaya Mutlukent Mahallesi'ndeki 2017'nci sokakta bulunan 52 numaralı evde kadın doğum uzmanı olan eşi Zeynep Erdoğan'ı ve eşinin ilk evliliğinden olan çocuğunu bağlayıp eziyet eden, ardından da eşini beş yerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Mehmet Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

“OTO HIRSIZLIĞINDAN UYUŞTURUCUYA 13 ŞUÇ KAYDI”

Edinilen bilgilere göre, zanlı Erdoğan'ın, “güveni kötüye kullanma, otodan hırsızlık, suç eşyasını kullanma, suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, açıktan hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık” suçlarından 13 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

180 GÜN TEDBİR KARARI

Söz konusu olaylardan tehdit suçunun maktule ile müşterek olduğu, bu olaydan sonra mağdura yönelik 90 gün süreyle koruyucu tedbir, şüpheliye yönelik önleyici tedbir kararı verildiği, 18 Kasım 2020 tarihinde şüpheliye yönelik olarak Ankara Batı 12. Aile Mahkemesi tarafından mağdurun talebi doğrultusunda 180 gün önleyici tedbir kararı verildiği ve olay tarihi itibariyle devam eden tedbir kararının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Olay hakkındaki incelemeler devam ediyor.

“SEN YAKIŞIKLI DEĞİLSİN”

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlı emniyete götürülen zanlının ilk ifadesinde “Eşim sürekli ‘sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim’ diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık, kendisini bıçakladım” dedi. (İHA)

