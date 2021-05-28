Doktoru öldüren doktor SEGBİS’le bağlandığı duruşmadan atıldı

İstanbul Sarıyer’de bulunan Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde 11 Ekim 2019 tarihinde doktor Yavuz Sümter, meslektaşı Kaan Erol’u 75 defa bıçaklayarak öldürmüştü. Sümter’in, ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Sümter, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede, öldürülen Kaan Erol'un annesi Nilay Erol ile babası Metin Erol ve taraf avukatları hazır bulundu.

MAHKEMENİN DÜZENİNİ BOZAN SANIĞIN SEGBİS BAĞLANTISI KESİLDİ

Sanık Sümter, mahkemede tanık olarak dinlenen Muhammed Bilal Kürk'e, yönlendirici sorular sorduğu ve bağırdığı gerekçesiyle mahkeme tarafından uyarıldı. Mahkemenin uyarılarını dikkate almayan Sümter masaya vurmaya başladı. Bunun üzerine mahkeme, Sümter'in duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle SEGBİS bağlantısının kapatılmasına karar verdi.

‘SAVUNMA HAKKI KISITLANIYOR’ DİYEN AVUKATIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Müvekkilinin savunma hakkının kısıtlandığını söyleyen sanık avukatı ise, SEGBİS bağlantısının yeniden kurulmasını talep etti. SEGBİS bağlantısı kapatılmadan önce Sümter'e defaatle duruşma düzenini bozmaması, bağırmaması ve tanık üzerinde baskı kurmayacak şekilde soru yöneltmesi konusunun hatırlatıldığını belirten mahkeme, Sümter'in avukatının talebinin reddine karar verdi.

Mahkeme heyeti, işlenen suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın kaçma veya saklanma şüphesinin bulunması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak olması sebebiyle Yavuz Sümter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

“BEN ARTIK ÇOCUĞUMUN ACISINI YASINI YAŞAMAK İSTİYORUM”

Duruşma çıkışında öldürülen Doktor Kaan Erol'un ailesi adliye önünde açıklama yaptı. Anne Nilay Erol, “2 sene oldu. Özenle büyütüyorsunuz evladınızı, gözünüzden esirgiyorsunuz ve geliyor birileri diyor ki çocuğunuz öldürüldü. Bir görüyorsunuz çocuğunuz paramparça edilmiş. Bu benim asla gözümden gitmiyor ve hala bu duyguyu yaşarken bu katilin haksız tahrik indirimi almak için mesnetsiz iddialarla çocuğumu sürekli karalaması, saçma sapan tavırları, masaları yumruklaması. Yani artık bunlara dayanamıyoruz ve bir an önce bu ızdırabın bitmesini temenni ediyoruz. Bir an önce cezasını alsın ve hayatımızdan çekip gitsin. Ben artık çocuğumun acısını yasını yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“TIP FAKÜLTESİNDE ÖĞRENDİKLERİYLE BU CİNAYETİ İŞLEDİ”

Ailenin avukatı Aydın Egemen, “Sanığın, doktorluk mesleğinin inceliklerini kullanarak bu cinayeti işlediğini her seferinde dile getirdik. 75-100 bıçak darbesi. Fakat çok önemlisi Tıp fakültesinde öğrendiği iç organlarının yeri, hangi sinir nereden geçiyor bu bilgileri kullanarak bir cinayet işlemiştir. Burada mahkemede bu kez dinlenen doktor tanıklar üzerinde baskı kurmak amacıyla tehditlerine devam etti. Hiçbirimiz buna sessiz kalmadık. Görevimizi yaptık mahkeme de aynı kanaatteydi ve bu tehditlere daha fazla fırsat vermedi” dedi.