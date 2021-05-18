Düğün salonu işletmecileri: Hibe değil işimizi istiyoruz

16 Mayısta açıklanan kademeli normalleşme planı çerçevesinde açılmaları 1 Haziran'a ertelenen düğün salonları işletmecileri hayal kırıklığı yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün kabine toplantısının ardından açıkladığı esnaf desteklemelerinde birinci grupta yer alan düğün salonu işletmelerine 5 bin lira hibe verileceğini açıkladı.

“SEKTÖR BİTME NOKTASINA GELDİ”

Yaşanan gelişmelerin ardından Konya'da düğün salonları işletmecileri ve organizasyon şirketi sahipleri alınan kararlara düzenledikleri basın toplantısında tepki gösterdi. Düğün salonu işletmecileri adına konuşan Konya Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği Başkanı İlter Boyalı, sektörün bitme noktasına geldiğini belirtti.

“HİBE DEĞİL, İŞİMİZİ İSTİYORUZ”

Corona virüs salgını sürecinde alınan karar ve kısıtlamalara uyan nadir iş kollarından olmalarına rağmen mağdur edildiklerini belirten İlter Boyalı, şunları söyledi:

“Yaklaşık 18 aydır covid-19 virüsünün 1 numaralı mağduruyuz. Bu süreçte yaşadığımız birçok sorunda (işyeri kirası, elektrik, su vs.) çaresiz bırakıldık. İleri tarihli yaptığımız düğün sözleşmelerindeki kaparo iadelerinde empati duygusundan uzak, mevzuat ve hukuki incelemesi bilirkişi yerine masa başı memurları tarafından yapılan sözüm ona tüketici hakem heyetlerinin vicdansız kararlarıyla baş başa bırakıldık. Bu rağmen devlet büyüklerimizin aldığı kararlara ve koyduğu kısıtlamalara harfiyen uyduk. Düğün salonları, organizasyon firmaları, fotoğrafçılar, gelinlikçiler, ülkede yaşayan her bireyin mutlak suretle hayatına dokunuş yaptığı yerlerdir. Biz yoğun bakıma giren sektörümüz için artık mutlak çözüm bekliyoruz. Biz hibe değil işimizi istiyoruz'

“DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Yetkililere düğün salonlarının açılması çağrısında bulunan Boyalı, “Düğün salonları, organizasyon firmaları, müzisyenler, gelinlikçiler, fotoğrafçılar hep bir ağızdan devletimiz büyüklerine sesleniyoruz; Yeter artık, Dayanacak gücümüz kalmadı. Lütfen çalışma hayatımızı başlatıp, tüm sektör temsilcilerini gelin damat ve hatta ailelerini yoğun bakım ünitesinden çıkarın artık' ifadelerini kullandı.

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