Dünyanın en büyük bor üretim tesisinde grev kararı

Türkiye'nin Madencilik iş kolundaki en büyük örgütlü sendikası olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nda grev kararı alındı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası örgütlü olduğu Eti Maden İşletmeleri ve Türkiye Kömür İşletmeleri'nde kanuni grev sürecini başlattı ve iş yerlerinde ilan etti.

KEMAL ATLAN

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Türkiye Maden İşçileri Sendikası grev kararı aldı. Grev kararı, Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’ndeki Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde açıklanarak, fabrika girişine asıldı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE BİR KAZANIM ELDE EDİLEMEDİ

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ndeki üyelerine grev kararı açıklaması yapan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Başkanı Cafer Çakmak iş yerlerinin sadece ekmek tekneleri olmadığını belirterek, “İş yerlerimiz bizim evlerimizdir, göz bebeğimizdir, gelecek kuşaklara devredeceğimiz bir bayrağımız, devletimizin bizlere emanet ettiği vatan parçasıdır. Eti Maden İşletmeleri ve Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlı iş yerlerinde grev kararımızı aldık ve ilan ettik. Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili üst düzey görüşmeler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Şu ana kadar bir kazanım elde edilemedi” dedi.

MAAŞLAR DİĞER KAMU KURULUŞLARINDAN DAHA DÜŞÜK

Türk-İş'in imzalayacağı çerçeve anlaşması ve daha sonra sendika ile yapacağı görüşmelerde bir kazanım olmazsa, grevi uygulamaya başlayacaklarını ifade eden Çakmak şöyle konuştu:

“Aldığımız ücretler; Eti Maden'de de, TKİ'de de diğer kamu kuruluşlarından daha düşük. Her toplu iş sözleşmesi dönemi çerçeve protokolünün üzerinde haklar almamıza rağmen aramızdaki fark kapanmamıştır. Bizim amacımız Maden-İş olarak hakkımız olanı almaya çalışmak, diğer sendikalarla yarışmak değil. Kamu çalışanları arasındaki farkı görecek olan Kamu İşverenleri Sendikası'dır. Eti Maden ve TKİ çalışanlarının mağduriyetinin sorumlusu onlardır. Biz kamu çalışanları, iş tanımlamasında en ağır ve çok tehlikeli işkolu olan madenlerde çalışıyoruz.

Bütün yatırım imkânsızlıklarına rağmen üretmeye hem de çok üretmeye devam ediyoruz. Bu kadar fedakârlığın karşılığı bu olamaz. Hem Eti Maden hem de TKİ çok kar eden kuruluşlar ve bunun mimarı biz maden emekçileriyiz. Toplu iş sözleşmemiz kamu çalışanları arasında en kötüsü. Aramızda çok fazla ücret farkı var. Bunun giderilmesini istiyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Hep fedakârlık bizlerden yani maden işçilerinden istendi. Artık maden işçileri sizden fedakârlık değil hakkı olanı istiyor. Maden-İş Sendikası'nın ve maden emekçisi üyelerimizin talebi net ve açıktır: Kamu İşverenleri Sendikası bu haksızlığa dur de! Yoksa grev kaçınılmazdır.”