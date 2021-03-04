Edirne Tabip Odası Başkanı’ndan dikkat çeken uyarı

Sağlık Bakanlığı’nın corona virüs salgını ile ilgili açıkladığı risk haritasında kırmızı uyarı ile ‘çok yüksek riskli’ iller arasında bulunan Edirne’nin Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, ‘çok yüksek riskli’ ve ‘yüksek riskli’ kategorideki illere dikkat çekti.

Acil olmadıkça bu illere giriş ve çıkışların yasaklanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Altun, aksi takdirde vaka yoğunluğunun düşük riskli illere de yansıyabileceğini öne sürdü.

Altun, “Çok yüksek ve yüksek riskli illerle orta ve düşük riskli iller arasında bulaşın engellenmesi için şehirler arası ulaşım sınırlandırılmalıdır. Edirne çok riskli illerden biri. Eğer komşu illerle hareketlilik devam ederse, komşu illerdeki turuncu rengin de kırmızıya döneceği anlamına gelmektedir. Eğer ki bu illerde kapatılma olmazsa çok yüksek risk grubundaki illerden diğer illere bulaş oranı artacaktır” dedi.

‘AŞI GİTMEMİŞ 120 ÜLKE VAR, BU BİR EŞİTSİZLİK’

Prof. Dr. Altun, şu ifadeleri kullandı:

* AB’nin aşı pasaportu uygulamasına da değinerek, “Kendi ülkeleri açısından korumacı davranıyorlar. Bu hastalığın yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle ülkelerine kontrolsüz olarak insanların girmesini istemiyorlar. Aslına bakıldığında kötü bir uygulama değil. Aşı konusunda dünya ülkelerinden çok büyük bir adaletsizlik var.

* En son Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarına göre 120 ülkeye tek doz aşı gitmemiş bugüne kadar. Bu bir pandemi, kıtalar arası salgın.

* Ülkemizde illerimiz içerisinde aşılama oranlarında farklılık olmaması gerektiği gibi dünya ülkeleri açısından da böyle bir eşitsizliğin olmaması gerekiyor. Onların da aynı aşılama oranlarına gelmedikçe bu hastalıktan kurtulmaları pek mümkün görülmüyor gibi. (DHA)