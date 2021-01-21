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Ege’de art arda deprem: İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Gece saatlerinde Ege Denizi'nde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı depremler olmaya devam ediyor. Vatandaşlarda korku ve endişeye yaratan son depremler hakkında bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor.

Güncellenme: 07:54, 21/01/2021
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Ege’de art arda deprem: İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Gece 02:37’de İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilk belirlemelere göre deprem can kaybı ve yıkıma yol açmadı. Birçok vatandaş sosyal medyadaki paylaşımlarında, deprem esnasında duyduğu seslerden ürktüğünü ifade etti.

AFAD: OLUMSUZ BİR BAŞVURU YOK

Ege Denizi'nde, merkez üssü Seferihisar'a 21 kilometre uzaklıkta hafif şiddette depremler meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi saat 02:37'de meydana gelen depremin derinliğinin 15,5 kilometre, büyüklüğünün 4.7 olarak ölçüldüğünü açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak verdi. AFAD, depremden sonra herhangi bir olumsuz başvurunun olmadığını duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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