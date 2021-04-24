Ekrem İmamoğlu: 2022 bizim için sürprizlerle dolu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 10 kilometrelik hat üzerinde, “Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ile Haliç Bölgesi Bölge Planlama ve Peyzaj Çalışmaları Saha Gezisi” gerçekleştirdi.

Unkapanı Köprüsü'nde başlayan inceleme gezisi, Alibeyköy Cep Otogarı'nda tamamlandı. Gezinin, 7 kilometrelik bölümünü, yaklaşık 10 bin adım atarak tamamlayan İmamoğlu, hatta çalışma yapacak İBB iştirakleri ve birimlerinin yöneticilerinden bilgi aldı.

“BU HATTA 2022 SÜRPRİZLERLE DOLU”

Unkapanı'ndan Balat'a kadar yürüyen İmamoğlu bölgeyle ilgili şu bilgileri verdi;

*Eminönü’nden Alibeyköy’e kadar olan, Haliç kıyılarını da içeren düzenleme çalışmalarımız var. Cibali’den Eminönü’ne devam edecek olan tramvay hattımızın tamamlama işimiz var. T

*abi burada, Atatürk Köprüsü’nde, Unkapanı’nda bindiğimiz kavşakta hem çok zayıflamış olan üst geçidin yenilenme meselesi var hem de köprü altından geçecek tramvay hattımız söz konusu.

*Eminönü’nün peyzaj çalışması da bu işler içerisinde. Gerçekten görsellerine baktığımızda 2021 ve 2022’de Unkapanı'ndan Eminönü’ne kadar olan hatta, 180 derecelik çok büyük, çok güzelleşen bir değişimi inşallah yaşayacağız. 2022, bizim için bu hatta sürprizlerle dolu.

“1 MİLYON METREKARELİK ÇALIŞMA”

Haliç kıyılarındaki 1 milyon metrekarelik hattı aktif olarak çalıştıklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi;

*Bunun içinde Feshane’deki müze çalışmamız, spor alanları düzenlemelerimiz, peyzajın kimlikli bir şekilde bitirilmesi var. Haliç kıyısında bisiklet yoluyla kesintisiz bir hat oluşturuyoruz. Yaya aksı oluşturuyoruz.

*Turistik alanları özenle toparlıyoruz. Çünkü aynı zamanda karşı kıyıda, Beyoğlu tarafında da yapılan yeni müzeler, eskiden beri devam eden tersanedeki geliştireceğimiz alanlarla Haliç'i, ulaşım aksı olarak da kullanıyor olacağız.

*Tabii bununla da kalmıyoruz. Balat kıyılarını gezdik bugün. Uzun yıllardır ne yazık ki çok kötü durumda bırakılmış tarihi alanlarımız var.

*Onların restorasyon, kimlikli bir şekilde fonskiyonlandırma çalışmalarını da yerinde ziyaret ettim. Gerçekten sürpriz alanlar var. Alanlarımızı da o satıh da gelişme hedefinin içerisindeyiz.

“SÜRECİ VATANDAŞLARLA PAYLAŞACAĞIZ”

“Zamanlamayı ve planlamayı iyi yapıp vatandaşımızla bütün bu süreci paylaşacağız” diyen İmamoğlu, “Özellikle Unkapanı'nda yapacağımız, İSKİ, Fen İşleri, Raylı Sistemler, Park Bahçeler çalışmalarımızın tam takvimini, vatandaşlarımızla paylaşacağız. İnşallah yormayacağız vatandaşlarımızı” ifadelerini kullandı.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın 2022'de biteceği müjdesini veren İmamoğlu, “Haliç bir ulaşım aksına dönsün istiyoruz. Keyifli bir ulaşım sathı olsun istiyoruz orası. Aynı zamanda tramvaya yakın bölümde de parklanma kapasitesini artırarak, orada arabalarını bırakıp, tramvayla Eminönü'ne seyahat etmelerini; oradan belki de Sultanahmet'e, diğer bölgelere, hatta Beyoğlu'na metro hattımızla devam etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“RAMAZAN'DA YÜRÜMEK DAHA BEREKETLİ OLUYOR”

Bütüncül olarak tasarlanan ve yürütülen sürecin hem hat üzerindeki semtlerde rahatlamaya neden olacağını hem de turizm açısından olumlu sonuçları olacağının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi;

“Gerçekten keyifli bir cumartesi gününü, saatlerce yürüyerek, yerlerinde görerek, çalışma arkadaşlarımın da güzel planlamalarını, güzel performanslarını görerek geçirdik. İnşallah uygulamada da aynı performansla 21 ve 22 aksında müjdeli haberleri, Fatih ve Eyüpsultan ilçemize vermiş olacağız. Ramazan'da yürümek, çalışmak daha bereketli oluyor. Arkadaşlarımla keyifli bir yürüyüş yaptık. İşle yürüyünce adımların sayısını unutuyorsunuz. Onun için çok iş ürettiğimiz, boş adımlar değil, dolu dolu adımlar attığımız günler olsun önümüzde” dedi.

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