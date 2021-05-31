Emlak vergisi ödemesi için son gün: Emlak vergisi nasıl ödenir?

Bina, arazi ve arsalar sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinde son gün geldi. 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemesinin 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 31 Mayıs.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

Emlak vergisini online olarak şu şekillerde ödeyebilirsiniz…

1- Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin banka hesabına havale ya da EFT yapabilirsiniz.

2- Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden de emlak vergisi ödeme işlemleri yapabileceğiniz alanlar arasında yer alıyor.

3- E-Devlet platformu üzerinden çeşitli vergi borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.

Platformdaki “İnternet Vergi Dairesi” sekmesinden emlak verginizi de görüntüleyebilirsiniz.