Emniyet’in çok tartışılan genelgesine Danıştay ‘dur’ dedi

Danıştay, vatandaşın eylemlerde cep telefonuyla fotoğraf ve video çekmesinin engellenmesini öngören Emniyet genelgesinin ‘’Yürütmesini durdurma’’ kararı verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, nisan ayında eylemlerde cep telefonuyla ses ve görüntü çekimini yasaklamıştı.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği' ve ‘görev yapmayı engellediği' öne sürülmüştü. Gazetecilik örgütlerinin de karşı çıktığı genelge sonrası birçok gazeteci de, haber takibi sırasında gözaltına alınmıştı.

BASIN HÜRRİYETİNE YÖNELİK SINIRLANDIRMA

Bu genelgeye karşı muhalefet partileri, sendikalar ve STK'lar, Danıştay 10. Dairesi'ne yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Daire, genelgenin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu. Kararda, genelgenin haberleşme ve basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtilerek şöyle denildi:

‘'Genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle yasama organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil Emniyet Genel Müdürlü tarafından genelge ile, temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasa'ya uyarlılık bulunmamaktadır.”

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