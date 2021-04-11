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Enginyurt’tan RTÜK’e SÖZCÜ TV çağrısı: Haber verecek olanı susturmak hak gaspıdır

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, SÖZCÜ TV’nin logo değişikliği talebini gündeme almayan RTÜK'e tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:55, 11/04/2021
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Enginyurt’tan RTÜK’e SÖZCÜ TV çağrısı: Haber verecek olanı susturmak hak gaspıdır

Radyo Televizyon Üst Kurulu , SÖZCÜ TV'nin logo değişikliği talebini anayasaya aykırı bir şekilde 409 günden beri gündemine almıyor. DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, RTÜK tavrına tepki göstererek, sosyal medya hesabından çağrı da bulundu:

“Haber almak vatandaşın en temel hakkı. Haber verecek olanı susturmak ise hak gaspıdır. SÖZCÜ TV’ye hakkı neden verilmez? Konuşandan korkmayın! Özgürlüğün alanını kendinize göre belirlemeyin. Sevmek zorunda değilsiniz, yetkinizi adalet çerçevesinde kullanın. SÖZCÜ TV susmasın.”

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Yayınlanma Tarihi:10:53,