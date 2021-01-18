Erdoğan ile AKP il başkanı arasında ‘Rabia’ selamı diyaloğu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan ile AKP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin arasında ilginç ‘Rabia' selamı diyaloğu yaşandı.

İl başkanlarını tek tek selamlamak istediğini dile getiren Erdoğan, Dağtekin'e seslendi.

O sırada eline mikrofonu alan Dağtekin’e Erdoğan, ‘Rabia’ selamını hatırlatarak, “Selamı unutmayalım. Bizim selamı biliyorsunuz değil mi? Bunu unutmayalım” dedi.

Dağtekin bir süre bekledikten sonra ‘Rabia’ selamını verdi. Olay üzerine diğer il başkanlarının da ‘Rabia’ selamı verdiği görüldü.

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