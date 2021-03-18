Esnaf, Meral Akşener’e dert yandı: Böyle devam ederse dayanamayız

Çanakkale'de ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti lideri Akşener, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli ve Eceabat esnafını ziyaret etti.

“KÖYDEKİ TARLALARIMIZI SATTIK, ŞİMDİ SIRA EVİMİZDE”

Eceabat esnafı ziyareti sırasında bir kıraathane esnafı, “İşlerimiz çok kötü, devletimiz de başımızda yok” diyerek Akşener'e dert yandı. Esnaf, Akşener'in “Kredi borcunuz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

* Biz köydeki tarlalarımızı sattık, vergi borçlarımızı kapattık. Şimdi sıra evimizde… Evimizi satmak zorunda kalacağız. Kiralarımız, stopajlarımız gelmeye devam ediyor, bir seneden beri de işlerimiz yok… Ben Allah’tan evli değilim, çoluğumuz çocuğumuz olsa gerçekten yanmışız yani…

“BÖYLE DEVAM EDERSE DAYANAMAYIZ”

İşlerinin hiç iyi gitmediğini ve zor durumda olduklarını söyleyen bir lokanta esnafı, “Böyle giderse bir sene dayanabilir miyiz bilmiyorum… Önceden bu dükkandan 5 aile ekmek yiyordu, şimdi sadece eşimle ben çalışıyoruz. Ben aşçıyım, eşim bulaşıkları yıkıyor. Böyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Önceden günde 25 kiloya yakın et işliyorduk, tencere yemeklerimiz hariç. Şimdi 2-3 kilo bile işleyemiyoruz yani. Böyle devam ederse zaten dayanamayız” ifadelerini kullandı.

“GÖZÜNÜ SEVEYİM BİZİ KURTAR”

Ziyaretleri sırasında sokakta Akşener'in yanına gelen bir vatandaş, “Biz yalandan, talandan, dolandan yıldık” diyerek, “Bize tepeden bakan yönetici istemiyoruz. Anaç insanlar, babaç insanlar istiyoruz başımızda. Gözünü seveyim bizi kurtar, sen bizim ümidimizsin… Sen bu Türkiye'de erkeklere erkekliği öğreten ablasın. Geçen gün konuşmanda, ‘Ben tek başıma da kalsam…' dedin; sen tek başına kalmayacaksın. Bu millet seninle yürüyecek, hep beraber devireceğiz. AKP artık bir cenazedir, bu cenazeyi kaldırmak sana yakışır ablam. Bizi kurtar ablam” şeklinde konuştu.

VATANDAŞIN 18 MART HÜZNÜ

Bir esnaf, 18 Mart olmasına rağmen kimsenin olmamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

* Biz 18 Mart'ımızı o kadar güzel, o kadar şenlikli geçiriyorduk ki… Hadi Cumhuriyet Bayramı'nı öyle geçtik; peki bu 18 Mart'ımız bizim Çanakkale Haftamız ya… Bu nasıl olur ya…

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