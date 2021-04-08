Esnafın kabusu Cezayirli telefon hırsızı yakalandı

Şişli'de yabancı uykulu bir hırsız, yaklaşık 3 ay içerisinde girdiği tasarım merkezi, kuaför ve telefoncudan beş cep telefonu çaldı. Hırsızlıkların ardından kaçan şahıs, kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayların yaşanmasının ardından esnafın şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, esnafın da ifadesine başvurarak şüphelinin eşkalini belirledi. Çalışmalara devam eden Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saatlerce izlediği görüntülerden şahsın Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde kaldığını belirledi.

Polis, yedi saat boyunca beklediği şüpheliyi evine gireceği esnada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Cezayir uyruklu Abdeasalam R. (27), ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Cezaevinden izinli çıkan 'hijyenik' hırsız 15 günde 16 evi soydu