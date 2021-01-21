Ferdane Kurt cinayetinin baş şüphelisi yakalandı

Ferdane Kurt'un boğularak öldürüldüğü olay, 12 Ocak'ta Bayrampaşa'da meydana geldi. İddiaya göre, otel çalışanları, odalardan birinde küçük bir çocuğun sürekli ağlaması üzerine duruma müdahale etti.

Kapıyı çalan çalışanlar kimse açmayınca, içeriye girdi. Küçük çocuk “Annem yok” deyince kamera kayıtlarına bakıldı. Küçük çocuğun annesinin üst kattaki bir odada olduğu anlaşıldı.

Odaya giden otel çalışanları 43 yaşındaki Ferdane Kurt'un cansız bedeniyle karşılaştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 çocuk annesi kadının iple boğularak öldürüldüğünü belirledi. Araştırmalarda olayın bir numaralı şüphelisinin Cemil Y. olduğu tespit edildi.

Cinayetten kısa süre sonra otelden ayrılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet masası ekipleri şüphelinin Başakşehir'de bir adreste saklandığını tespit etti. Cemil Y. düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

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