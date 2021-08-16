FETÖ’cüler tekneyle kaçarken yakalandı

Muğla'dan Yunanistan’ın Kos adasına kaçma girişiminde bulunan FETÖ’den ihraç 7’si emniyet müdürü, iki komiser yardımcısı ve bir diş tabibi gözaltına alındı.

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Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Datça Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimat ile Datça ilçesinden tekne ile yasa dışı yollardan Kos Adasına kaçış hazırlığındaki FETÖ/PDY terör örgütü üyesi eski polis yakalandı.

Bir grup FETÖ/PDY üyesinin illegal yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi alındı. Fiziki takibe alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Datça ilçesinde tekneye bindiler. Muğla Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğinde tekneye operasyon düzenlendi.

Teknede yapılan aramada meslekten ihraç edilmiş, dosyası istinafta bekleyen ve araması bulunmayan eski emniyet müdürleri O.K., M.Y., A.E., H.H., E.A., M.K., Ü.K. ihraç komiser yardımcıları M.H.İ. ve M.Ş. ile mahkumiyet alan diş tabibi E.N. yakalandı. Göçmen kaçakçısı O.E.S. ile gemi kaptanı B.T. de gözaltına alındı. (İHA)