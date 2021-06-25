FETÖ’nün askeri öğrencilerden sorumlu imamı tutuklandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı hücre evine baskın düzenledi.

Operasyonda hücre evinin kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Terörle mücadele ekipleri evin her köşesini kontrol etti. Banyo ünitesini kaldırarak altına bakan ekipler örgüte dair doküman, elektronik cihaz ve diğer belgelere el koydu.

ÜÇ FETÖ MENSUBU YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan birinin askeri ceza kanununa muhalefet suçundan arandığı öğrenildi. Bu kişinin askeri öğrencilerden sorumlu büyük bölge talebe mesulü ve Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve operasyonda yakalanan ikinci şüphelinin de büyük talebe sorumlusu olduğu kaydedildi. Yakalanan üçüncü kişinin terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve ihraç edilmiş bir öğretmen olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan sanıklardan ikisi tutuklandı.