Gelecek Partililer İkizdere’den seslendi: Güç ve kibir kaybedecek, halk kazanacaktır

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Cengiz İnşaat'ın taş ocağı yapmak için girişimlere başladığı Rize'nin İkizdere ilçesi İşkencedere mevkiine giderek incelemelerde bulundu.

Temurci'ye Gelecek Partisi Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cesim Gökçe, Kurucular Kurulu Üyeleri Ferhat Esener, Mehmet Kuğu, Aynur Algül, Fatma Aydın Ataş, ile Trabzon il yönetim kurulu üyeleri Muammer Kibar ile Sadık Koç eşlik etti.

Ziyaret esnasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da görüntülü arama ile köylülerle bir süre sohbet etti.

“KÖYLERİNİ KORUMAK İSTEYEN VATANDAŞA TERÖRİST MUAMELESİ YAPIYORLAR”

Burada bir açıklama yapan Temurci, köylerini korumak isteyen vatandaşlara terörist muamelesi yapıldığına dikkat çekerek “Kendi ağaçlarını, ormanını, taşını, toprağını korumaya çalışan insanlara nasıl gaz sıkılarak karşılık verilebilir?” dedi.

Çevre talanının sadece Rize ile sınırlı kalmadığına dikkat çeken Selim Temurci, “Emanete ihanet edenlerin bu ülkenin dört bir tarafında; İstanbul’dan kaz dağlarına, İkizdere'den Hasankeyf'e, Artvin'de neler yaptıklarını bu millet unutmadı” diye konuştu.

“GELECEK PARTİSİ HER TÜRLÜ TALANIN KARŞISINDA”

Selim Temurci'nin açıklaması şöyle devam etti:

* Gelecek Partisi olarak doğal hayati tehdit eden her türlü talanın karşısındayız. Bugün İkizdere'deki durumu yerinde incelemek ve köylülerimizle hasbihal etmek için Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanımız, Doğu Karadeniz Bölge Koordinatörümüz, Parti Kurucularımız ve İl Yöneticilerimizle birlikte buradayız.

* İkizdere’deki köylülerimizi marjinal gören anlayış köylünün, haklının değil, güçlünün yanında durmuştur. Biz Gelecek Partisi olarak doğal hayati tehdit eden her türlü talanın karşısındayız. Doğamız, bu ülkenin ormanları, dağları sadece geçmişimizden bize miras değildir, aynı zamanda gelecek için çocuklarımız için bize birer emanettir.

* Emanete ihanet edenlerin bu ülkenin dört bir tarafında; İstanbul’dan kaz dağlarına, İkizdere'den Hasankeyf'e, Artvin'de neler yaptıklarını bu millet unutmadı.

“RİZELİ BUNU UNUTMAZ, UNUTMAYACAK”

* Köylerini korumak isteyen insanlara terörist muamelesi yapılmıştır. Düşünün neredeyse tamamının Cumhur ittifakına oy verdiği insanlarımızın yaşadığı İkizdere vadimizdeki benim hemşehrilerim sadece köylerini, derelerini, evlerini, çaylıklarını, arılarını, ormanlarını korumak istemelerine rağmen, köyümüzü, vadimizi mahvetmeyin demelerine rağmen bu iyi niyet görülmemiş, buradaki köylü kardeşlerimize adeta terör örgütü üyesi muamele yapılmıştır.

* Ne yani peştemallı ablalarımız, kardeşlerimiz mi terörist? Yazıklar olsun. Rizeli bunu unutmaz, unutmayacak. Kendi ağaçlarını, ormanını, taşını, toprağını korumaya çalışan insanlara nasıl gaz sıkılarak karşılık verilebilir? Bu vicdansızlıktır.

* Oturup insanlarımızla konuşmadan, onaylarını almadan, üst üstüne ses çıkartanları gözaltına alarak yapılan bu hukuksuzluk mutlaka düzeltilmelidir. Bu iktidar kendisi gibi düşünmeyen, talanına, yolsuzluğuna karşı çıkan herkesi maalesef hain sepetine atmaktadır.

* Bir Rizeli olarak buradan haykırıyorum. Güç kaybedecek, kibir kaybedecek, İkizdere kazanacaktır. İkizdereli köylülerimiz yalnız değildir, onların haklı davasının yanında durmaya devam edeceğiz.

HALKIN TALEPLERİNİ SIRALADI

“İkizdere'deki büyüklerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz hep aynı şeyleri söylüyor” diye devam eden Temurci, köylülerin sesini şöyle aktardı:

– Cengiz İnşaat gitsin başka yerden taşını alsın. Burada açılacak taş ocağı köylerimizi yok edecek.

– Yaşam hakkımız, birilerinin rant elde etmesinden daha değerlidir.

– Sularımızı, ormanlarımızı yok edecek, vadideki birçok köyümüzü yaşanmaz kılacak bu projeye karşıyız.

– Dinamitlerle patlamalar olunca taş ocağının altında ve üstünde olan köyler heyelana maruz kalacaklar. Köylerimiz elimizden kayıp gidecek, hayatımız tehlikeye girecek. Yapmayın, etmeyin diyorlar.

– ÇED raporu almamak için araziyi bölerek bir oyun oynandığını, yapılan işin hukuksuz olduğunu, açılan davaların neticelenmesini bekleyen, İkizdere'ye kıymayın diyorlar.

– Cengiz'in arazilerinizi satın, yoksa kamulaştırırız demeleri bardağı taşırdı diyor İkizdereli köylüler. Cengiz gidici, biz kalıcıyız diyorlar.

“KÖYLÜYLE ASKERİ KARŞI KARŞIYA GETİREN DESPOTİK ANLAYIŞ”

Temurci, sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Biz de Gelecek Partisi olarak İkizdere'de, ağaçların üzerinde yatarak vadisine, köyüne sahip çıkan kardeşlerimizin sesi olacağız. Köylüyle askeri karşı karşıya getiren despotik anlayış geçmişte nasıl kaybettiyse, İkizdere'de de öyle kaybedecektir.

* Misafirperverlikleri, candan karşılamaları için İkizdereli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Biz Gürdere’nin, Cevizliğin İkizdere halkının yalnız olmadığını ve haklı davalarında asla yalnız kalmayacaklarını ifade etmek için buradayız Parti olarak yaşamı savunmaya, doğayı savunmaya devam edeceğiz.