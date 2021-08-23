Genco Erkal için 4 yıla kadar hapis istendi

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında yürütülen ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması tamamlandı. Usta sanatçının, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı. İkisi 5 yıl önce atılmış 3 adet tweet nedeniyle 19 Nisan'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine giderek savcılığa ifade vermişti.

1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Erkal hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabulü halinde Erkal, hakim karşısına çıkacak.

“DİPLOMAYI, BAŞKANLIK SİSTEMİNİ SORGULAMAK SUÇ KABUL EDİLEBİLMİŞTİR”

Genco Erkal'ın avukatı Aslı Kazan, yaptığı açıklamada söz konusu sosyal medya paylaşımları hakkında yapılan ihbarın 5 yıl emniyette bekletildiğini, ihbarın 2021 yılında işleme konulduğunu belirterek, “Yargının geldiği nokta öylesine acıklıdır ki, savcılık makamı tarafından Ayder yaylası gibi bir doğa harikasının betonlaşmasına yönelik en ufak eleştiri dahi Cumhurbaşkanına hakaret olarak değerlendirilebilmiş. Diplomayı, başkanlık sistemini sorgulamak suç kabul edilebilmiştir. Ancak bu yaklaşım en başta Anayasa'ya, Türk Ceza Kanunu'na ve evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. Şüphesiz bu durum, sanata ve sanatçıya yönelik sorunlu ve baskıcı bakış açısının bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı.