Gezi’deki öldüresi dayağa 23 ay verildi, o da ertelendi

Tevfik Caner Ertay adlı genci saklandığı inşaatta yakalayarak öldüresiye döven ve polis aracının bagajında gezdiren altı polisten yalnızca ikisine ceza çıktı. İki polise yaralama suçundan verilen 23 ay 10 günlük ceza verildi. Ceza iyi halden ötürü ertelendi. Ertay, 2-3 Haziran 2013'te Gezi Parkı gösterisinde polisin müdahalesi sonrasında bir binaya saklandı. Yakalanan Ertay, iddiaya göre Adem Arslan ve Ahmet Kızıl adlı polisler tarafından polis aracının bagajına konuldu. İddiaya göre, dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ile şube müdürleri Mustafa Arık ve Ayhan Karayel Ertay'ı bagajdan çıkarıp dövdü.

Beş polise kasten yaralama suçundan 8 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Eskişehir 4. Asli Ceza Mahkemesi'nde 16 Aralık 2000'de görülen duruşmada savcılık görüşünü açıkladı. Altı sanık hakkında, ağırlaşmış yaralama suçundan 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 3 Şubat'ta görüldü.

Mahkeme, iki polise yaralama suçundan 23 ay 10 gün hapis cezasına hükmetti. Ardından ceza ertelendi. Beraat eden Mustafa Aygün, FETÖ yargılamalarında birden çok müebbet hapis cezası aldı. Aygün'ün aynı akşam Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi suçuna karışan polislerin de amiri olduğu öğrenilmişti.