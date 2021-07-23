Gidenler, dönmek istemiyor

Bayram tatili için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelenlere tatil süresi kısa geldi.

Bazı tatilciler bugünden itibaren dönüş yoluna geçerken sahilleri dolduran yerli turistler tatilin tadını çıkarmaya devam etti.

ORTA DOĞU'LU TURİSTLERLE AVRUPALI TURİSTLER YAN YANA

Bodrum'un dünyaca ünlü plajlarını dolduran ve Orta Doğu ülkeleri ile Avrupa'dan gelen turistlerle aynı plajlarda tatil yapanlar renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Onlarca turist güneşlendi beach cluplarda çalan müzikler eşliğinde denizin içerisinde dans etti.

Birçok turist ise su sporu yaparak tatilin tadı çıkardı.

Turizmci Memduh Yakar, “Otelimizde bayramda doluluk oranımız yüzde 80'nin üzerindeydi, bazı tatilcilerimiz 3-5 gün daha rezervasyonlarını uzattılar, bayram tatili esnaf olarak bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“GERİ DÖNMEMEK İÇİN TATİLİ UZATIYORUZ”

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Bodrum’da son yılların en güzel tatilini geçirdiklerini belirten ve İstanbul'dan eşi ve iki çocuğu ile birlikte tatile gelen Hamdi Gümüş (45), ”Salgın süresince gerçekten bunaldık. Bunaldığımızı buraya gelince anladık. Tam 7 günün nasıl geçtiğini fark edemedik. Eşim ve çocuklarım ile tatili uzatmanın yollarını arıyoruz, işyerimden izin alıp 3-5 gün daha Bodrum'da kalacağız” diye konuştu.