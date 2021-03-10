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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güncellenme: 17:11, 10/03/2021
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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “11 Mart Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada’dan saat 07:00 ve 13:00, Kabatepe’den ise saat 09:00 ve 15:00 seferleri iptal edilmiştir. Planlı diğer seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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