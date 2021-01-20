Gördüklerine dayanamadı, gözyaşlarına boğuldu

Side Mahallesi 1031 sokakta Niyazi- Aysel Özarslan çiftine ait müstakil bahçeli evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Niyazi ve Aysel Özarslan çifti dışarıdayken, sobadan sıçrayan kıvılcımların kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın, bir anda büyüdü.

EVDEN ÇIKARMAYI BAŞARDI

Yangın sırasında evde misafir olarak bulunan Özarslan çiftinin kızları Sakine, 1 yaşındaki çocuğunu da alarak dışarı çıkmayı başardı. Alevler kısa sürede evi tamamen sararken, vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

“MAHVOLDUM BEN”

Haberi alıp gelen Niyazi- Aysel Özarslan çifti, evlerinin yandığını görünce fenalık geçirdi. Çifte sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, komşuları da teselli etmeye çalıştı.

Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürülerek, kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında Niyazi Özarslan, “Mahvoldum ben” diyerek, yanan evinin etrafında gezindi. DHA

İlginizi Çekebilir Veda konuşması yapan Biden gözyaşlarını tutamadı