Gülistan Doku bir yıldır bulunamadı…

Tunceli'de 5 Ocak günü ortadan kaybolan ve ailenin şikayetini üzerine Gülistan Doku soruşturmasında geçen bir yılda bir arpa boyu yol alınmadı. Munzur Barajında aylarca aranmasına rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun baş şüphelisi Zaynal Abarakov'un yargılanmamasına tepki gösteren abla Aygül Doku, kardeşinin akıbetini belli olmayana kadar olayın peşini bırakmayacaklarını kaydetti.

“YETKİLİLER KENDİLERİNİ SORGULAMALI”

Kardeşinin bir yıldır bulunamayışını Sözcü'ye değerlendiren abla Aygül Doku, “Eğer yetkililer kardeşim Gülistan'ın kaybolması sonrasında etkili bir araştırma yapsalar da biz bugün Gülistan Doku nerede sorusunun cevabını aramayacaktık. Munzur Barajından yapılan arama çalışmalarında dalgıçlar her çalışma sonunda Gülistan'ın barajda olmadığını söylüyorlardı. Yetkililer neden dalgıçların uyarılarına dikkat vermiyordu.

Kentte bulunan yüzlerce mobeseler ve HTS kayıtları etkili bir şekilde taransaydı Gülistan Doku neden bulunmasın? Teknolojinin en üst düzeyde olan bir dönemde avuç içi kadar olan bir kentte bir insanı bulamamak nasıl olabiliyor benim aklım almıyor. Gülistan Doku bulunmalı.

Bugün Gülistan Doku için bütün Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde “Gülistan Doku nerede?” sorusu sorulmaya devam ediliyor. Neden çıkıyor, çünkü Gülistan kendi halinde üniversiteli genç bir kadındı. Bu üniversiteli genç kadın bulunmazsa insanlar bu üniversiteye hangi güvenle çocuklarını göndersin? Bugün yetkililerden biri binlerce insanın ‘Gülistan Doku nerede?' sorusuna cevap veremiyorsa yetkililer kendilerini sorgulamalı.” diye konuştu.

“GÜLİSTAN BİR BAKANIN YADA VALİNİN KIZI OLSAYDI…”

‘Bugün bu ailenin ve herkesin merak ettiği tek bir soru var, Gülistan Doku'ya ne oldu?' diyen abla Doku sözlerine şöyle devam etti;

“Gülistan öldü mü, öldürül mü, Gülistan kaçırıldı mı, zorla bir yerde mi tutuluyor, bir işkenceye mi maruz bırakılıyor, aç mı tok mu bu sorular bir yıldır nasıl cevapsız kalabiliyor benim aklım almış değil. Yarın 5 Ocak ve kardeşimin bulunamayışının 1 yılı dolmuş olacak. Bugün benim ailem kızının akıbetini öğrenmek için 1 yıldır yollarda helak oluyor bu yapılanlar aileme reva değil. Yetkililer kendi ülkesinde bir aileyi bu kadar nasıl çaresiz bırakabiliyor ve bu hakkı kendilerinde nasıl bulabiliyorlar? Gülistan Doku, bir bakanın ya da valinin kızı olsaydı arama çalışmalarından hala bir sonuç çıkmayacak mıydı?”

“KARDEŞİMİN BULUNAMAYIŞINDA YETKİLİLERİN SORUMLULUĞU ÇOK”

Kardeşi Gülistan Doku'nun bir yıldır bulunamamasından yetkilileri sorumlu tutan abla Doku, ”Kardeşimin bulunamayışın da yetkililerin sorumluluğu çok. Gülistan Doku'ya ne oldu cevabı eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'de. Madem Gülistan Doku intihar ettiyse peki bedeni nerede? Bu kadar yaşanan olaya ve delilere rağmen baş şüpheli Zaynal Abakarov'un cezaevinde olması lazımdı. Yetkililer Gülistan Doku olayında adaleti tecelli edemiyorlar.

Bugün Gülistan'ın yaşamadığına herkes emin. Bugün Gülistan'ın yaşamadığına bu kadar eminseniz aileye Gülistan'ın bedenini verin. Gülistan'a ve ailesine bir yıldır bu zulmü yapanlara adalet önünde hesap sormanız lazım. Gülistan Doku akıbetini belli olmadan Doku ailesi bu olayın peşini bırakmayacaktır.” İfadelerini kullandı.