Haftanın en anlamlı cuma mesajları: Sevdikleriniz için en yeni Cuma mesajları…

Cuma günü, Müslümanlar için haftalık toplu ibadet günüdür. Günlerin en hayırlısı Cuma günü geldi. Cuma günü rahmet, bereket ve faziletlerini aktarmak için eş, dost ve akrabalarımıza cuma mesajları göndererek hem onları hatırlıyoruz hem de günün maneviyatını birlikte yaşıyoruz. Cuma mesajları, Müslüman yurttaşlarımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. İşte huzur ve anlam dolu Cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI 19 MART

Günler bize dostların güzelliğiyle, dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumamız mübarek olsun.

Ne ev sahibiyim bu alemde, nede kiracı… Sadece bir ömür misafirim! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı, nurlu cumalar.

Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Hayırlı Cumalar.

Allah vücutlarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat Allah kalplerinize bakar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

Rabbim çok yorgunum. Bana bütün haberlerin en güzelini gönder. Üzerime bir iyilik ve güzellik ver, hiç ummadığım sevinç nasip et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Ya Rabbi, Zatını seyran ettir, kendine hayran ettir, öyle yaşat ki bizi, ömrümüzün kalan kısmına ebedi bayram ettir. Hayırlı Cumalar.

Ey Cuma! Öyle bir gelişle gel ki; Kapkara kalplere nur, hırstan kör olmuş gözlere fer, mühürlenmiş kulaklara çığlık, basiretsiz akıllara idrak, zulme sessiz kalan yığınlara feraset, kilitlenmiş vicdanlara, anahtar ol. Cumamız mübarek olsun.

Allah; Ömrünü zeytin ağacının ömrü gibi uzun, bedenini zeytinyağı gibi sıhhatli, yuvanı zeytin taneleri gibi bereketli yapsın. Hayırlı Nurlu Cumalar dilerim.

Hayırlar feth ola, şerler def ola, gönüller handan ola, hastalar şifa ola, dertliler deva ola, borçlular eda ola, kalplerimiz mesrur, ayıplarımız mestur, günahlarımız mağfur, dünyamız mamur, ahiretimiz mamur, içimiz, dışımız pürnur ola, ahir ve akıbetimiz hayrola. Cumamız mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım, inancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizi İslam yolundan ayırma. Hayırlı cumalar dilerim.

Umut edip beklediğiniz, el açıp dua ettiğiniz her ne varsa olması dileğiyle hayırlı cumalar.Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Fenalıktan ve azgınlıktan men eder düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Hayırlı cumalar.

Her gününüz hayır, her gününüz bereket, barış, huzur, kardeşlik ve güzelliklerle dolsun. İbadetleriniz makbul, dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.

Allah'ım, bizi, dinde yalnız sana ihlasla ibadet eden haniflerden kıl! Yönümüzü yanlış bildiklerimizden Hakka tevcih eyle! Hayırlı cumalar.

Allah'ım… Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat… Hayırlı Cumalar.

MÜSLÜMANLAR CUMA GÜNÜ NELER YAPAR?

Müslüman inancına sahip kişilerin cuma günü yapmaları gerekenler şöyle sıralanmıştır;

1. Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)

2. Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahları affolur) buyurmaktadır. (Taberani)

3– Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.

4- Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.

5– Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli.

6- Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

7- Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

8- Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine “Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür” derler.) [Deylemi]