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Hatay’da orman yangını

Hatay'da Antakya ve Defne ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası iki yangın da kontrol altına alındı.

Can ÇAPAR
Yayınlanma: 18:37 - 06 Eylül 2021 Güncellenme:
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Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde bir saat arayla orman yangını çıktı. Antakya’da Habibi Neccar Dağı mevkisinde gerçekleşen yangına 1 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz, 100 işçi ile müdahale edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 5 hektar örtü zarar gördü.

DEFNE’DEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’ın Defne ilçesinde de çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 3 helikopter, 5 arazöz, 1 dozer, 25 personel ile müdahale edilen Ballıöz Mahallesi’ndeki yangında 3 hektar alan zarar gördü.

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