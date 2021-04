Hatay’daki kayıp atlarla ilgili yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla, Adalar’da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100’ü, iki parti halinde 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde, Dörtyol Belediyesi’ne hibe edildi.

Kaybolmamaları için üzerlerinde çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında öldü. Aradan geçen süre içinde hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Dörtyol Kaymakamlığı’nın talimatları doğrultusunda İlçe Tarım Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI 50’SİNİ İMZALAMIŞ

Konunun gündeme gelmesinin ardından kayıp atlardan 50’sinin alındığına dair bilgisinin olduğunu söyleyen Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin’in, İBB’den gönderilen sadece 50 atın sahiplendirilme taahhütnamesine imza attığı belirlendi.

İBB’den gönderilen 100 attan geriye kalan 50 atın ise belediyede memur olarak görev yapan F.E. tarafından taşeron firmada çalışan U.A.’ya imzalatılıp, sahiplendirildiği ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Fadıl Keskin, kamuoyunda tartışmalar sürerken, partisi MHP’den istifa etti. Belediye Başkanı Fadıl Keskin hakkında soruşturma izni verilmesi için Dörtyol Başsavcılığı, dosyayı İçişleri Bakanlığı’na gönderdi.

‘KAYBOLDU’ İHBARI

İncelemeler sürerken, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Belediyede memur olarak çalışan ve daha önce Dörtyol Başsavcılığı tarafından farklı konuda ‘kamu aleyhine zimmet’ suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen F.E.’nin yakını A.E. ile ortağı C.C., iddiaya göre belediyeden kiraladıkları Dörtyol Atatürk At Çiftliği’nde para karşılığı bindirmek için atları belediye üzerinden talep ettirdikleri kaydedildi.

Yapılan görüşmeler sonunda İstanbul’dan yola çıkan 100 at, Dörtyol ilçesine ulaştıktan sonra teslim alındı. Sevkiyat sırasında öldüğü görülen bir at, Dörtyol Hayvan Pazarı’nda gömüldü. 99 at ise Başkan Keskin ve belediyede taşeron olarak çalışan U.A. adına sahiplendirildi.

Atlar, 10’arlı gruplar halinde çiftliğe götürüldü. Atlara para karşılığı binilen çiftlik, pandemi nedeniyle kapandı. Bir süre iş yapamayan A.E. ve ortağı C.C.’nin atların masraflarını karşılamada güçlük çektikleri, kurumlara yem desteğinde bulunmaları için başvuruda bulundukları kaydedildi.

Taleplerine karşılık bulamayan A.E. ve C.C., kredi çekip, atları bir süre besledikten sonra İlçe Tarım Müdürlüğü’ne arayıp, kaçtıkları ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekipler, kapıları açık olan ahırda incelemelerde bulunduktan sonra kayıp atlarla ilgili tutanak tuttu.

IRAK’A GÖNDERİLDİĞİ İDDİASI

Kaybolan 99 atın 80’inin yaşına ve cinsine göre tanesi ortalama 2 bin dolara Irak’a satıldığı, kalan atların bir kısmının farklı kentlere gittiği iddia edildi.

Atların çiplerinin de Y.K. isimli bir kişi tarafından Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir ahırda çıkartıldığının da öne sürülmesi üzerine Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

İncelemeler sonucunda zabıta ekipleri tarafından rapor düzenlendi. Raporda, Y.K.’ya ait evde yapılan incelemede evin altında garaj, bu garajda çeşitli tarım alet ve edevatlarının olduğu tespit edildi.

Y.K.’ya ait evin bahçesinde yer alan ahırda ise büyükbaş besi hayvanlarının bulunduğu, besicilikle uğraştığı kaydedilen raporda, “Evinin altındaki garaj ve bahçesindeki ahırda bu hayvanları ameliyat edecek veya kesilmesi ile ilgili bir alet, edevat veya düzeneğe ve suç unsuruna rastlanılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

TEK TIRNAKLI HAYVAN KESMEKTEN SABIKALI

Zabıta ekiplerinin evinde incelemelerde bulunduğu Y.K.’nın daha önce tek tırnaklı hayvan kesip, satmaktan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamayınca Y.K. hakkında işlem yapmadı. Atların, hâlâ nerede oldukları bilinmiyor. DHA