HSK’nın en zor seçimi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri değişiyor. Görev süresi 7 Haziran'da dolacak olan 11 üye yerine yeni üyeler seçilecek. HSK'nın 7 üyesini TBMM, 4 üyesini ise Cumhurbaşkanı seçecek. AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın, yeni üyeler için muhalefetle uzlaşması gerekiyor. Ancak AKP'nin, TBMM'de HSK üyelerini belirleyecek çoğunluğa sahip olmadığı için, adayların belirleneceği karma komisyona üye vermeyeceği öne sürülüyor. Bu nedenle de, adaylar belirlenemeyecek ve üye seçilemeyeceği için mevcut üyeler görevlerine devam edecek.

16 Nisan 2017'de ismi ve yapısı değiştirilen HSK'da, Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da doluyor. TBMM Başkanlığınca, üyelerin görev sürelerinin dolmasından 60 gün önce yani 7 Nisan'da seçim süreci başlayacak, adaylık başvuruları alınacak.

400 OY GEREKİYOR

TBMM Komisyonu da belirleyeceği 21 isimden 7'si de TBMM Genel Kurulu'nda seçilecek. Genel Kurul'a isimleri gönderilecek HSK aday adaylarının belirlenmesi için Karma Komisyon'da yapılacak oylamanın ilk turunda 52 üyeden 34'ünün (3'te 2'sinin) oyu gerekiyor. Komisyonda AKP'nin 26, MHP'nin 4 üyesi var. Genel Kurul'da da seçilebilmek için 400 oy gerekiyor.