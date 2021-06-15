İçişleri: Diyarbakır’da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticareti gelirini engellemek amacıyla yürüttüğü narko-terör operasyonlarına da devam ediyor. Bu kapsamda, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-11 Haziran’da Lice ilçesindeki Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya mahallelerinde 344 noktaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda; 22 milyon kök kenevir bitkisi, 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kilo toz esrar, 2 kilo kubar esrar, 10 su motoru ve 36 bin metre sulama hortumu ele geçirildi. 225 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda ele geçirilen 22 milyon kök kenevir bitkisinin imha edilmesiyle 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Operasyonla terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlamasının da engellendiği belirtildi. (DHA)