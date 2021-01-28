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İhraç emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 16 FETÖ üyesi tutuklandı

İzmir'de 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faaliyet yürüttükleri saptanan 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu 16 kişi tutuklandı. 

Güncellenme: 20:38, 28/01/2021
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İhraç emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 16 FETÖ üyesi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekiplerince suç kaydı bulunmayan örgüt üyeleri adına kiralanıp, ‘Gaybubet Evleri’ olarak kullanılan adreslere operasyon düzenledi.

Eş zamanlı 35 adrese yapılan operasyonda, ‘FETÖ’yü yeniden diriltmek için faaliyette oldukları’ tespit edilen 35 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer’in de bulunduğu bildirildi. Tuncer’in sahte kimlik ile yakalandığı ifade edildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer’in de bulunduğu şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 1’i serbest kalırken, 6 kişi ise haklarındaki davalar nedeniyle yargılanmak üzere başka illere sevk edildi. DHA

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