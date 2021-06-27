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İmamoğlu duyurdu: İBB’den Kanal İstanbul internet sitesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için bir site hazırladıklarını duyurarak sitenin linkini ve tanıtım videosunu paylaştı. İnternet sitesinde Kanal İstanbul’a ilişkin bilimsel veriler yer alıyor.

Güncellenme: 00:51, 27/06/2021
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kanal.istanbul isimli internet sitesinin tanıtım videosunu paylaşarak “Kanal İstanbul denen “beton kanal” ile ilgili sadece bilimsel bilgiler mi edinmek istiyorsunuz? Bu siteyi sizin için hazırladık” mesajını paylaştı.

İnternet sitesinin tanıtım videosunda da şu ifadelere yer verildi:

“Kanal İstanbul nedir? İşin aslı ne? Senin ne düşündüğünü bizden başka kimse umursamıyor ama! Neden destekliyorsun? Ya da neden desteklemiyorsun? Kanal İstanbul’un çevreye, Marmara’ya, İstanbul’a etkilerini biliyor musun? Bilimsel, tarafsız verilerle Kanal İstanbul hakkında her şey kanal.istanbul websitesinde.”

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Yayınlanma Tarihi:00:50,