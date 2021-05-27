IŞİD’in sözde komutanı 4 yıldır Türkiye’deymiş!

IŞİD Silahlı Terör Örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 28 Nisan 2021 tarihinde gözaltına alınan ve 2 Mayıs 2021 tarihinde tutuklanan Ahmed Süleyman İbni Muhammed, IŞİD’in sözde komutanı ve Ebu Bekir El Bağdadi'nin sağ kolu olduğu iddiasıyla hakkında, ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ve ‘Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

ÇOK SAYIDA İNFAZ GÖRÜNTÜSÜ BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmed Süleman'a ait dijital materyallerin incelenmesi sonucu elde edilen çok sayıda infaz görüntüleri, canlı bomba yeleğinin bulunduğu fotoğraf ve IŞİD mensubu kişilere ait görüntü ve fotoğrafların olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

ASKERİ EMİR OLARAK GÖREV ALDI

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin Suriye ve Irak'ta çok fazla IŞİD içerisinde silahlı çatışmaya katıldığı, IŞİD mensubu pek çok sözde üst düzey emir ile 2017'de Suriye'de ortak hareket ettiği, örgüt içerisinde Irak ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde askeri emir olarak birçok pozisyonda görev aldığı kaydedildi.

Sahte pasaport kullandığını itiraf ettiğinin ifade edildiği iddianamede, ‘Resmi belgede sahtecilik' suçunu da işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.

SAHTE PASAPORTLA TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Ahmed Süleyman ifadesinde, İŞİD'e katılmak ve Suriye'ye geçmek için 2014 yılında sahte pasaport temin ederek Türkiye'ye geldiğini ve ardından yasadışı yollarla Suriye'ye geçtiğini söyledi.

“60 MİLİTANDAN SORUMLU KOMUTAN DÜZEYİNDEYDİM”

Türkiye üzerinden, örgüte katılmak üzere yola çıktığını söyleyen şüpheli, “Örgüte katıldıktan sonra aşama aşama yükseldim. Örgütten ayrıldığım dönemde 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan düzeyindeydim. 2017 yılına kadar örgüt içerisinde faaliyetteydim. Dosyada yer alan elinde kılıç olan kişi benim. Fotoğraf çekildiği zaman silahlı mücadele içerisindeydim. Dijitallerde çıkan video ve fotoğraflarda yer alan infaz görüntüleri başka ülkelerde IŞİD'e gönderilen casuslara aittir. Görüntülerdeki infazlarda bulunmadım” ifadelerini kullandı.

“4 YILDIR TÜRKİYEDE'YİM”

2017 yılında Suriye'de kaldığı eve yapılan hava saldırısında yaralandığını ifade eden şüpheli Ahmed Süleyman, “Bu saldırıdan sonra örgütten ayrılmak zorunda kaldım. Örgütten ayrılarak Türkiye'ye geldim. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'deyim” dedi.

İddianamede, şüpheli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında, ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ve ‘Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 17 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin, mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda, müşteki Ahmed Süleyman, hakim karşısına çıkacak.