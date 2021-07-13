İsmail Saymaz’a ‘Yılın Başarılı Habercisi’ ödülü

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin, bu yıl 35'incisi gerçekleştirilen ‘Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasının ödülleri, törenle sahiplerine verildi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törende gazetemiz yazarı İsmail Saymaz da ‘Yılın Başarılı Habercisi' ödülüne layık görüldü.

Ödülünü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek'in elinden alan Saymaz “Bana bu şerefi verdikleri için başta Cemiyet Başkanı Veysi İpek olmak üzere bütün Güneydoğulu meslektaşlarıma teşekkür ederim” dedi.